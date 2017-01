Migrační proudy do Evropy vyschly, počet uprchlíků rapidně klesl

Do Evropy loni dorazilo po dvou hlavních námořních trasách o dvě třetiny méně migrantů než v roce 2015. Na evropský kontinent se celkem dostalo 364 tisíc migrantů. Zatímco do Řecka jich přišlo ve srovnání s předcházejícím rokem výrazně méně, Itálie loni zaznamenala nový rekord v počtu příchozích.

Na poklesu počtu migrantů připlouvajících na řecké ostrovy v Egejském moři má zásluhu především dohoda, kterou loni v březnu uzavřela Evropská unie s Tureckem a která unii umožňuje vracení části imigrantů na turecké území. Podle Frontexu do Řecka v roce 2016 dorazilo o téměř 80 procent méně migrantů než v roce 2015. Celkem jich bylo 182 500 a většinou pocházeli ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

V souvislosti s úbytkem migrantů přicházejících do Řecka klesl také počet lidí, kteří se snažili dál do střední Evropy dostat po takzvané balkánské stezce. Zatímco v roce 2015 to bylo podle Frontextu 764 tisíc lidí, loni to bylo 123 tisíc.

Většina migrantů volila v loňském roce výrazně nebezpečnější cestu do Evropy z libyjských břehů přes Středozemní moře do Itálie. Většinou se jednalo o migranty ze subsaharských zemí - Nigérie, Eritreje, Guineje, Pobřeží slonoviny a Gambie. Loni italských břehů dosáhlo rekordních 181 tisíc lidí, což je o dvacet procent více než v roce 2015.

Podle dnešní zprávy Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na cestě ze severní Afriky na jih Evropy přes Středozemní moře loni zahynulo 5079 lidí. V současnosti však organizace ještě zjišťuje osud dalších asi 300 lidech, kteří možná rovněž utonuli. Na celém světě přitom loni při pokusu dostat se z jedné země do druhé zahynulo 7495 migrantů a uprchlíků.