Mluvčí Bílého domu Sean Spicer rezignoval | E15.cz

Mluvčí amerického prezidenta Donalda Trumpa Sean Spicer dnes rezignoval. S odvoláním na své zdroje o tom informoval deník The New York Times s tím, že Spicer tak učinil na znamení nesouhlasu s jmenováním Anthonyho Scaramucciho ředitelem komunikace Bílého domu. Tento post od června, kdy podal demisi tehdejší ředitel Mike Dubke, Spicer dočasně zastával.

Finančník Scaramucci je Trumpův dlouholetý příznivec z prostředí Wall Streetu, funkce ředitele komunikace by se měl ujmout v srpnu. Spicer podle The New York Times považuje výběr Scaramucciho za zásadní chybu, proto dal svou funkci k dispozici.

Spicer je prezidentovým mluvčím od Trumpovy inaugurace 20. ledna.

