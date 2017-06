Na dovolenou k moři do KLDR? Režim vybuduje megalomanské přímořské letovisko | E15.cz

Pro většinu cestovatelů toužících po bezproblémovém volnu je dovolená u moře v Severní Koreji nepředstavitelná věc. To ale chtějí v KLDR změnit. Na východním pobřeží plánuje totalitní režim vybudovat megalomanské letovisko plné pláží a hotelů, konkrétně v přístavním městě Wonsan . Kim Čong-un proto v červnu vyslal dvacítku svých mužů do Španělska, aby nasáli inspiraci od místních.

Severokorejci tak chtějí podpořit cestovní ruch v zemi – uváděnou stovku tisíc turistů, kteří Koreu ročně navštíví, chtějí zdesetinásobit rovnou na milion a získat silnější zdroj příjmů. Vypravit se do KLDR prý není vůbec složité. „Říkají, že je obtížné cestovat do naší země, to ale není pravda. Víza můžete dostat ani ne za měsíc,“ snaží se přesvědčit severokorejský velvyslanec ve Španělsku Kim Hyok-chol.

Dvacítka „špiónů“ putovala od francouzských hranic přes Barcelonu a Valencii do Alicante, zajímala ji především dvojice měst Benidorm a Salou. Podle mluvčího severokorejské ambasády v Madridu se ale plánům KLDR nejvíce blíží svým provedením turistický komplex Marina d'Or ve městě Oropesa del Mar.

„Chtěli jsme se zaměřit na pláže, protože ty nás nejvíce zajímají,“ uvedl mluvčí ambasády. Severokorejskou delegaci zaujal i benidormský zábavní park zaměřený na historii. Ve Wonsanu by tak v budoucnu mohl vzniknout podobný komplex ukazující návštěvníkům, jak se KLDR v čase vyvíjela "k dokonalosti", napsal Telegraph.

„Delegaci se velmi zamlouvala výstava různorodých starověkých středozemních civilizací. Aplikovat tento koncept v našem parku s asijskými civilizacemi by bylo velmi zajímavé,“ řekl také mluvčí.

Organizátor delegace Matías Pérez Such řekl místnímu deníku El Confidencial, že se ho Severokorejci velmi detailně dotazovali na ceny jednotlivých služeb. „Pokud chtějí rozvíjet turismus, je logické, že nezačnou výstavbou hotelů o pětapadesáti patrech. Je ale pozitivní, že dál nechtějí být nejnepropustnější zemí světa,“ dodal.

Severní Korea je dlouhodobě pod sankcemi OSN kvůli svým testům balistických raket, kterými totalitní režim porušuje mezinárodní právo a ohrožuje přilehlé státy.

Další silnou kritiku si vysloužil tamní režim za smrt amerického studenta Otta Warmbiera, který minulý týden zemřel krátce po propuštění ze severokorejského vězení. V něm strávil jeden a půl roku a režim čelí obviněním z toho, že studenta mučil. Pchjongjang nařčení z mučení odmítl.