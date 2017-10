Na Japonsko se navalilo rekordní množství žádostí o azyl. Císařství však zatím vyhovělo jen třem | E15.cz

Japonsko si zachovává odmítavý postoj vůči imigrantům. Zastánci přísné azylové politiky vysvětlují nízký počet přijatých migrantů nárůstem falešných žádostí v důsledku změn v pravidlech od roku 2010. "Zdá se, že došlo k nárůstu počtu lidí, kteří zneužívají statusu uprchlíka," uvedl podle agentury Reuters Jasuhiro Hišida, úředník posuzující žádosti na japonském ministerstvu spravedlnosti.

V loňském roce japonský předseda vlády Šinzó Abe také řekl, že země se nejprve potřebuje postarat o své vlastní obyvatele. Třetí nejsilnější ekonomice světa, která se od devadesátých let potýká s trendem stárnutí obyvatelstva a tím spojeným zpomalováním ekonomického růstu, by přitom imigrace mohla stejně jako ostatním průmyslově vyspělým zemím pomoci k oživení pracovní síly, uvádí Reuters.

Rekordní počet žádostí o azyl v letošním roce potvrdil trend rostoucího zájmu z předešlých let, kdy v roce 2015 bylo podáno přes 7,5 tisíce a v následujícím roce téměř 11 tisíc žádostí o azyl. Japonsko však vyhovělo jen 27 žadatelům v roce 2015 a o jednoho více přijali v roce 2016. Nezávislá organizace Human Watch Rights takový přístup v loňském roce kritizovala a vyzvala Japonsko k přijímání většího počtu uprchlíků a posílení ochrany migrujících pracovníků.

Po vlně kritiky Japonsko v květnu loňského roku oznámilo plán na přijetí až 150 syrských uprchlíků do roku 2021, kteří nastoupí do magisterských studií na některých japonských univerzitách. Počítá se také s jejich rodinnými příslušníky. Zaštiťující agentura ovšem udává jako hlavní cíl podporu schopných syrských jedinců, kteří v budoucnu přispějí k budování míru a rekonstrukci Sýrie. Japonsko tak očekává jejich návrat do vlasti.

Japonsko ovšem v posledních letech patří mezi pětici nejvýznamnějších přispěvatelů do fondů UNHCR, Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Žebříčku dárců vévodí Spojené státy americké.