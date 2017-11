Na Manhattanu zabíjel Uzbek, který dostal zelenou kartu. Trump varoval před Islámským státem | E15.cz

Podle policejních zdrojů agentury AP měl Saipov řidičský průkaz vydaný na Floridě, zřejmě však žil v New Jersey, z něhož je to do New Yorku blíže. Do USA se dostal díky takzvané zelené kartě umožňující trvalý pobyt v zemi.

Média zveřejnila video, na němž pravděpodobný pachatel pobíhá po newyorské ulici se zbraněmi v rukou. Podle policie měl jednu paintballovou a jednu vzduchovou pistoli.

Pachatel s pronajatým pick-upem vjel na stezku vyhrazenou pěším a cyklistům vedoucí podél West Side Highway, rušné magistrály lemující západní pobřeží Manhattanu. Během více než kilometrové cesty na stezce srážel lidi, přičemž jich osm zabil a nejméně jedenáct zranil.

Poté narazil do školního autobusu, vyběhl z vozu a podle svědků zvolal arabsky Alláhu akbar (Bůh je veliký). Policisté jej postřelili a zadrželi, nyní je v nemocnici. Podle AP je po operaci ve vážném stavu, lékaři však předpokládají, že přežije. Policie útok vyšetřuje jako teroristický čin.

"Nesmíme dovolit ISIS vrátit se nebo vstoupit do naší země po jejich porážce na Blízkém východě a jinde. Dost!" napsal s použitím zkratky pro Islámský stát na twitteru Trump, který vyslovil soustrast obětem "teroristického činu". Později dodal, že nařídil ministerstvu vnitřní bezpečnosti ještě zpřísnit "extrémní prověřování" migrantů mířících do Spojených států.

Saipov se podle AP od svého příchodu do USA živil jako řidič nákladních automobilů, nejprve ve státě Ohio. V současnosti byl registrován v New Jersey, kde policie po činu prohledala byt ve městě Paterson, v němž patrně žil.

Jeho známá, s níž bydlel před několika lety v Ohiu, jej v listu The Cincinnati Enquirer popsala jako "velmi klidného" člověka, který "stále pracoval".