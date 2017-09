Nálož v Londýně zranila 22 osob, po útočnících pátrá policie i kontrarozvědka | E15.cz

Vybuchl patrně koš, taška či podobný předmět, naznačuje s odkazem na fotografie na sociálních sítích server listu The Daily Telegraph. Podle něj bylo také zřejmě několik lidí poraněno v tlačenici, když dav v panice utíkal z místa neštěstí.

Osmnáct zraněných lidí bylo do nemocnic převezeno a další čtyři se tam dostavili vlastními silami. Národní zdravotní služba uvedla, že pacienti jsou ošetřováni ve čtyřech londýnských nemocnicích a klinikách.

Na snímcích možného zdroje exploze je vidět, že z podezřelé tašky na podlaze vagonu trčí dráty. Agentuře Reuters jeden ze svědků řekl, že na místě viděl příslušníky jednotky specializované na bomby a také členy protiteroristického policejního útvaru. Na sociálních sítích se v této souvislosti objevily spekulace, že šlo o záměrný útok. Úřady to zatím oficiálně nekomentovaly.

Při neštěstí utrpělo zranění 18 osob, oznámila policie. Šéf policejní protiteroristické jednotky Mark Rowley na krátké tiskové konferenci obyvatele Londýna vyzval, aby byli bdělí a aby zachovali klid. Zároveň požádal očité svědky, aby policii poskytli informace, ať už ve formě přímého svědectví či v podobě videonahrávek a fotografií z místa činu. Řada takových záběrů se již objevila na sociálních sítích.

Parsons Green byla evakuována a uzavřena. Úřady na místo vyslaly 50 hasičů a velký počet policistů, informoval list Evening Standard. Kvůli incidentu také přestala jezdit linka mezi stanicemi Earls Court a Wimbledon.

Londýnský starosta Sadiq Khan podle agentury Reuters oznámil, že metropolitní policie posílí svou přítomnost v dopravních prostředcích i na klíčových místech hlavního města.

Británií letos otřásly čtyři útoky připisované teroristům a v zemi panují zpřísněná bezpečnostní opatření.

