Namibie s Mongolskem se rozhodly pro letošek zrušit letní čas | E15.cz

Zatímco celá Evropská unie si včera hodinky a chronometry vrátila o 60 minut, některé mimoevropské země letos od střídání letního a zimního času upustily. Namibie se rozhodla, že bude mít věčné léto. Národní koncil zrušil střídání se zimním časem, které v zemi platilo od roku 1994. Důvody jsou hlavně ekonomické.

„Namibie přicházela o hodně obchodů, protože byla mimo normální pracovní hodiny zbytku regionu – zejména Jihoafrické republiky, která je naším důležitým obchodním partnerem,“ vysvětlila při obhajobě návrhu Pendukeni Iivula-Ithana, namibijská ministryně pro domácí záležitosti. Vláda nechala před změnou provést rozsáhlý průzkum, v němž odpovídaly 3,5 tisíce lidí. Z nich pouze tři stovky byly pro střídání času.

Ke změně letos přistoupilo také Mongolsko. A to po pouhých dvou letech, když tamější vláda zavedla přepínání na letní čas v roce 2015. Argumentovala tehdy, že více světla podpoří obchod, sport a další aktivity.

Změna ale vyvolala kritiku obyvatel a způsobila zmatky v dopravě. Mongolsko proto od letoška drží znovu celý rok jeden – zimní – čas. Členské státy Evropské unie zatím střídání času svorně dodržují. Prvním státem ve společenství, který by mohl změny času zrušit, je Polsko. Příslušný návrh zákona už úspěšně prošel prvním čtením v polském parlamentu. O sjednocení času uvažuje také Maďarsko.

V České republice o to usiluje iniciativa For Only One Time, v níž se angažuje senátor za KDU-ČSL Petr Šilar. Snaží se nashromáždit 10 tisíc podpisů pod petici, aby mohl návrh na zrušení letního času předložit parlamentu.