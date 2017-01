Napětí mezi Srbskem a Kosovem neutuchá. Bělehrad do oblasti vyslal ruský vlak, Priština protestuje

Srbští představitelé dnes v Bělehradě vyprovodili vlak ruské výroby ozdobený srbskými vlajkami, kresbami kostelů, klášterů a středověkých měst. Vlak byl ve 20 jazycích pokrytý nápisem Kosovo je Srbsko.

Kosovo, které je bývalou srbskou provincií, vyhlásilo jednostrannou nezávislost v roce 2008, Bělehrad ji ale nikdy neuznal a snaží si zachovat vliv zejména na severu země, kde žije početná srbská menšina.

Dnešní vyslání vlaku směřujícího do Kosovské Mitrovice bylo zatím jen propagační akcí. Odkdy bude fungovat pravidelné spojení, zatím nebylo oznámeno.

Kosovská ministryně Edita Tahiriová Srbsko obvinila z ohrožení regionální stability a vyzvala Evropskou unii, aby zasáhla.

Bělehrad i Priština pod tlakem Západu přistoupily na jednání o normalizaci vztahů zprostředkované Evropskou unií. Rozhovory v dubnu 2013 vyústily v dohodu, kterou v Bruselu podepsali tehdejší premiéři Ivica Dačić a Hashim Thaçi. Její plná realizace ale naráží na četné potíže.

