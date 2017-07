NASA hledá experty, kteří by navrhli radiační štít. Musejí umět skládat origami | E15.cz

„GCR pronikají do meziplanetárního prostoru a obsahují částice s vysokou ionizační energií,“ vysvětluje NASA. „Stínění proti GCR je mnohem obtížnější než stínění proti pozemskému záření, protože je zapotřebí většího množství stínícího materiálu a GCR do něj mohou vnikat.“

Kampaň, v níž bude NASA hledat nejlepší návrh na vytvoření 3D skládacího radiačního štítu inspirovaného origami, odstartovala minulý týden na webu Freelancer. Jeho zakladatel a šéf Matt Barrie očekává, že se zapojí spousta lidí, kteří mají s origami velké zkušenosti.

„NASA chce něco, co lze snadno zabalit a je to dostatečně kompaktní, takže když skutečně přistanete na nějaké planetě, můžete to rozbalit a poskytne vám to maximálně účinnou ochranu před zářením,“ konstatoval v rozhovoru pro The Guardian.

Vítězný design by mohl pomoct snížit riziko onemocnění rakovinou při dlouhodobějším pobytu ve vesmíru a na jeho autora tak čeká nehynoucí sláva. Konkurence však nepochybně bude velká – předchozí kampaně NASA na webu Freelancer se zúčastnilo téměř sedm tisíc lidí ze 123 zemí světa.

Autor je redaktorem portálu vtm.zive.cz.