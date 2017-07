Naše raketa unese jadernou hlavici, tvrdí Severokorejci | E15.cz

Američtí experti, kteří analyzovali dráhu letu, dosaženou výšku a vzdálenost, jsou podle agentury Reuters toho názoru, že raketa by mohla potenciálně zasáhnout Aljašku.



Pchjongjang tvrdí, že nyní je s to zasáhnout prakticky jakékoliv místo na Zemi. Odborníci zpochybňují, že by Severokorejci už byli ve vývoji tak daleko, nicméně varují, že úterním testem KLDR "překročila červenou linii" a že je pouze otázkou času, kdy toho dosáhne, nebude-li zastavena.



Americký ministr zahraničí Rex Tillerson v této souvislosti prohlásil, že severokorejský režim představuje světovou hrozbu, která si žádá globální reakci. Kvůli této záležitosti se také dnes v devět hodin večer středoevropského času sejde v New Yorku na mimořádném zasedání Rada bezpečnosti OSN, které nyní předsedá Čína.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se ale Spojeným státům zjevně vysmívá. Podle státní agentury KCNA citované západními médii dnes prohlásil, že jeho národ "ukáže Spojeným státům svou odvahu" a že nikdy nebude o svých zbrojních programech vyjednávat. "Velký vůdce s širokým úsměvem" prý vyzval své vědce, aby "Yankeeům hojně posílali dárkové balíčky", čímž narážel na časté raketové testy KLDR v poslední době.



Kromě Spojených států a Jižní Koreje severokorejský test odsoudili také představitelé Ruska, Číny, Japonska, EU a OSN. Rusko a Čína trvají na stanovisku, že v úterý šlo o zkoušku rakety středního doletu a v reakcích vyzývají všechny strany ke zdrženlivosti.