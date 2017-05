Naše země potřebuje někoho, jako byl Heydrich, míní pákistánský novinář. Ocenil „boj s terorismem“ | E15.cz

Od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha uplynulo 75 let. Najdou se však části světa, kde se vnímání historické role jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa výrazně liší.

Pákistánský publicisita Muhammad Ali Baig se vyslovil pro nekompromisní boj proti terorismu. Vzorem pro jeho zemi pak nemá být nikdo jiný než Reinhard Heydrich, který byl podle autora anglickojazyčného webu Pakistan Today "postrachem nepřátel kvůli své brutální a efektivní taktice v boji s teroristy a povstalci."

Ali Baig současně připomíná, že Heydrich si u Adolfa Hitlera vysloužil označení "muž se železným srdcem." Publicista dále píše, že právě nelítostný a brutální generál heydrichovského střihu, jenž brutalitu svých postupů doplňuje vysokým intelektem a vlastenectvím, je přesně tou osobou, kterou Pákistán v době teroristických hrozeb potřebuje.

"Některé liberální elementy ve společnosti mohou mít výhrady k vojenským tribunálům či trestu smrti, ale naše země by měla teroristy popravovat na místě bez soudu. Samozřejmě, vedlejším ztrátám je třeba se vyhnout," píše Ali Baig. Ve prospěch tvrdého přístupu s cílem zajistit vnitřní bezpečnost státu argumentuje také tím, že teroristé krutostí rozhodně nešetří, a tak by bezpečnostní aparát země neměl být o nic měkčí. Cílem Pákistánu nemá být nic jiného, než teroristické aktivity a jejich spící buňky doslova vymýtit.

Příkladem úsilí, které by mělo být Pákistánu vzorem, je podle autora právě činnost Heydrichova.

"Heydrich se stal velkou hrozbou pro sabotáže prováděné britskou tajnou službou. Britové navíc financovali a podporovali teroristy proti Hitlerovi. Jejich záškodné akce ztěžovaly německé armádě koncentraci na průběh války," píše Ali Baig. Současně se ale čtenáři v článku paradoxně dočtou, že Heydrich zemřel rukou těch, jejichž činnost měl tak účinně potírat – rukou "Británií vycvičených rebelů, kteří provedli operaci Anthropoid a Heydricha 4. června roku 1942 v Praze eliminovali."

V textu však chybí zmínka, že Heydrich se významně podílel na podobě "Konečného řešení", stejně jako skutečnost, že právě s Čechoslováky měl v plánu nakládat podle klíče "třetinu poněmčit, třetinu vystěhovat, třetinu vyvraždit." Server E15.cz se autora sloupku pokusil kontaktovat s otázkou, proč zrovna nacistický pohlavár Heydrich má sloužit jako vzor úspěšného "boje proti terorismu", odpověď však zatím nedostal.

Článek vyšel na pákistánském webu téměř ve stejný den, kdy uplynulo 75 let od převzetí správy českých zemí právě Heydrichem a v době, kdy do českých kin vstupoval česko-britský koprodukční film Anthropoid o atentátu na říšského protektora, Ke jmenování Heydricha do funkce prakticky neomezeného vládce okupovaných Čech a Moravy došlo 27. září 1941.

Heydrich (narozen 7. března 1904) pocházel ze sasko-anhaltského Halle nad Sálou z rodiny operního pěvce, jehož matkou byla Židovka.

Vychováván byl v duchu německého nacionalismu a v osmnácti letech se stal kadetem námořnictva. V roce 1931 vstoupil do NSDAP a SS a jeho raketová kariéra odstartovala. V červenci 1932 se stal šéfem bezpečnostní služby SS, později šéfem bavorské policie, v roce 1936 šéfem bezpečnostní policie a v roce 1939 šéfem Hlavního úřadu říšské bezpečnosti.

Již od roku 1937 organizovali Heydrichovi lidé bojůvky v sudetoněmeckém pohraničí Československa, čímž v říjnu 1938 napomohli k rozbití republiky. Po zahájení druhé světové války učinil Heydrich ze svého úřadu centrum státního teroru a zřídil tzv. operační skupiny (Einsatzgruppen), které od června 1941 v okupovaných územích s pomocí místních milicí vyvraždili asi 1,2 milionu Židů a statisíce sovětských občanů. V červenci 1941 byl Heydrichpověřen praktickým provedením "konečného řešení židovské otázky".

Do Protektorátu přijel na základě pověření nacistického vůdce Adolfa Hitlera s hlavním cílem zlomit odboj, ale také s úkolem zvětšit podíl zbrojní výroby pro nacisty, připravit germanizaci a později likvidaci českého národa či vyvolat a upevnit kolaborantskou politiku.

Již druhý den po příjezdu vyhlásil stanné právo, během něhož byly popraveny stovky vlastenců a odbojářů včetně představitelů Obrany národa, Sokola i ilegálního vedení komunistické strany. Na shromáždění nacistických funkcionářů několik dnů po svém příjezdu řekl: "Českomoravský prostor se nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by umožňoval Čechům tvrdit, že je to jejich prostor. ... Někdy nezbude nic jiného, než Čechy poněmčit a převychovat, nebo postavit nakonec ke zdi."

Atentát na Heydricha provedli členové výsadkářské skupiny Anthropoid 27. května 1942. Heydrich sice útok přežil, ale o týden později podlehl infekci z utrpěných zranění. Ojedinělý případ úspešné fyzické likvidace tak vysoce postaveného nacistického pohlavára posílil pozici československé exilové vlády v Londýně. I díky němu západní mocnosti odstoupily od mnichovské smlouvy.

Stinnou stránkou atentátu se staly represálie, jimž bylo po Heydrichově smrti vystaveno obyvatelstvo Protektorátu. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Za druhého stanného práva, které skončilo 3. července 1942, zahynulo přes 3000 lidí.