Nehodláme debatovat o výsledku referenda o nezávislosti Kurdů, řekl irácký premiér a vyzval k jeho zrušení | E15.cz

"Referendum musí být zrušeno, je třeba zahájit dialog v rámci ústavy. O výsledku referenda nehodláme nikdy debatovat," řekl Abádí v parlamentu.

Hlasování se konalo nejen v provinciích kurdské autonomie, ale i na územích, na něž si dělají nárok jak Kurdové, tak Bagdád. Nejvýznamnější z nich je Kirkúk, bohatý na ropu a poznamenaný vleklými spory mezi Kurdy a Bagdádem.

Poslanci dnes Abádímu dali mandát vyslat do sporné oblasti Kirkúku armádu. V mnoha těchto oblastech jsou teď jednotky kurdských pešmergů, které z těchto částí Iráku pomohly vyhnat radikály z organizace Islámský stát (IS).

Bagdád referendum považuje za neústavní, Kurdové naopak za mandát pro vyjednávání o odtržení.

Pro Bagdád je problémem hlavně fakt, že se hlasovalo i na územích, která nespadají do nynější kurdské autonomie. V případě uznání výsledku referenda by to znamenalo vytyčení nové hranice. Centrální vláda by přišla o značné množství ropných nalezišť na severu země.

V úterý vláda Kurdy vyzvala, aby jí předali kontrolu nad letišti v kurdských městech Irbíl a Sulajmáníja. Pokud to neudělají, má na nich být od pátku přerušen provoz. Některé aerolinie se chystají Bagdádu vyhovět. Kurdové tvrdí, že to ohrozí boj proti IS, protože z Irbílu startují koaliční letadla, která jsou do tohoto boje zapojena.