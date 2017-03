Němci hledají jaderné uložiště, bude sloužit milion let

Německo chce do roku 2031 najít lokalitu, kde na milion let uskladní vysoce radioaktivní jaderný odpad. Žádné místo ve spolkové republice přitom není předem vyloučeno. Vyplývá to z plánu, který dnes v Berlíně představili zástupci vládní konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů i opozičních Zelených.