Němci zuří kvůli demonstrantům. Jejich teror byl prý odporný a zlý jako ten od islamistů | E15.cz

"Brutalita, s jakou včera (v pátek) a den předtím v Hamburku postupovali extrémně násilní radikálové je nepochopitelná a skandální. To nejsou žádní demonstranti, to jsou zločinci," uvedl de Maiziére. "To, co zde vidíme, je opak demokratického protestu," dodal s tím, že by proti "těžkým zločinům" měla policie a justice postupovat se vší tvrdostí.

Ministr uvítal, že byla řada radikálů zatčena a poděkoval za odvedenou práci policistům. Vyjádřil také přesvědčení, že není možné, aby skupina radikálních násilníků a žhářů určovala, zda nebo kde a kdy se sejdou šéfové zemí a vlád k nutným rozhovorům a jednáním.

Ještě tvrdší byl ve svém vyjádření šéf kancléřství Peter Altmaier (CDU). "Teror levicových extremistů v Hamburku byl odporný a tak zlý, jako teror ze strany pravicových extremistů a islamistů," napsal na twitteru.

Výtržnosti odsoudili i politici za koaliční sociální demokraty. Mluvčí jejich poslanecké frakce pro otázky vnitřní bezpečnosti Burkhard Lischka se například vyslovil pro co nejrychlejší odškodnění lidí, kterým byla při násilných protestech poškozena auta, obchod či další majetek.

Už v pátek násilnosti kritizovala německá kancléřka Angela Merkelová. Ta uvedla, že nemá nic proti pokojnému vyjádření nesouhlasu, rozhodně však odmítla násilné protesty, které mohou lidi ohrožovat na životě.