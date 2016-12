Německá policie pátrá po Tunisanovi, stopy našla v kamionu

Německá policie pátrá v souvislosti s pondělním útokem na vánoční trh v Berlíně po podezřelém Tunisanovi. Stopy ukazující na něj našla v kamionu, jímž byl útok spáchán. Informovalo o tom dnes více německých médií. Ministr vnitra Thomas de Maizière potvrdil, že policie pátrá po novém podezřelém a to v Německu i v celém schengenském prostoru. Nemusí jít podle něj ale nutně o pachatele útoku. Ministr vnitra spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Ralf Jäger na odpoledne svolal tiskovou konferenci. Podle agentury DPA se právě v této spolkové zemi chystá policejní zákrok.

O nové stopě informoval server deníku Allgemeine Zeitung. V kabině kamionu, který v pondělí projel vánočním trhem v centru Berlína, podle serveru našli policisté dokumenty vztahující se k jedenadvacetiletému Ahmadu A. Po něm teď pátrají na území celé spolkové republiky.

Ministr vnitra de Maizière dnes potvrdil, že policie o půlnoci vyhlásila pátrání po novém podezřelém. Policie ho podle něj hledá "v Německu a v schengenském prostoru". Zda se jedná o Tunisana, jak píší německá média, ale neuvedl. Podle ministra nemusí jít v případě hledaného nutně o pachatele.

Člen výboru pro otázky vnitra německého Spolkového sněmu Stephan Mayer ale novinářům řekl, že podezřelým, po kterém policie pátrá, je Tunisan s vazbami na islamistickou scénu. Ministr vnitra de Maizière dnes členy parlamentního výboru o probíhajícím vyšetřování osobně informoval.

Server Spiegel Online informaci o Tunisanovi potvrdil, uvádí ale, že se tento člověk narodil v roce 1992 a má průkaz na jméno Anis A. Rozhlasová a televizní stanice RBB uvedla, že policisté prohledali všechny nemocnice v Berlíně a Braniborsku, protože jsou přesvědčeni, že pachatel pondělního útoku je zraněn.

Podezřelý Tunisan byl podle serveru deníku Bild policii znám jako muž, který může představovat nebezpečí. Televize ARD mluví o napojení na salafisty na západě spolkové republiky. Právě v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko byl vystaven dokument, který policie našla. Má jít o dokument, který Tunisanovi umožňoval v Německu zůstat.

Server listu Tagesspiegel s odvoláním na bezpečnostní zdroje ale napsal, že se Tunisana německé úřady několikrát neúspěšně pokusily poslat zpět do jeho vlasti. Jeho žádost o azyl z loňského léta byla totiž zamítnuta.

Podle deníku Süddeutsche Zeitung (SZ) užíval podezřelý Tunisan nejméně osm různých identit. V roce 2012 přišel do Itálie, o tři roky později do Německa, kde požádal o azyl. Zdržoval se v Berlíně a v Severním Porýní-Vestfálsku. K pobytu byl nahlášen v ubytovně pro žadatele o azyl ve městě Emmerich am Rhein, jehož katastr hraničí s Nizozemskem.

Udržoval prý kontakt s radikálním kazatelem Ahmadem Abdalazízem A., známým jako abú Valá, kterého německá policie zadržela v listopadu. Podle SZ policisté kazatele považují za "číslo jedna Islámského státu v Německu". Hledaný Tunisan se podle policejního zdroje SZ pokusil také získat střelnou zbraň. Policie muži údajně odposlouchávala telefon, v prosinci jí ale zmizel.

Nová informace o identifikaci Tunisana do jisté míry vysvětluje optimismus, který dávají najevo zástupci policie. Ti věří, že se pachatele podaří brzy dopadnout.

Už v pondělí zatkla policie podezřelého Pákistánce, nakonec ho ale propustila, neboť se ukázalo, že pachatelem činu nebyl. Při útoku zemřelo 12 lidí, desítky dalších jsou zraněny.

RBB dnes také uvedla, že policie brzy ráno v souvislosti s útokem zatkla další osobu. Znovu se ale ukázalo, že nešlo o pachatele.