Německá policie propustila podezřelého Pákistánce, k teroru se přihlásil Islámský stát

Ten se ke svému podílu na berlínském vraždění přihlásil prostřednictvím agentury Amak. IS se obvykle hlásí k odpovědnosti za všechny teroristické činy, které atentátníci na Západě provedou.

Podezřelý Pákistánec, který do Německa přišel letos jako uprchlík, při výslechu podíl na činu odmítal. Nejvyšší státní zástupce Peter Frank už na odpolední tiskové konferenci připustil, že skutečný pachatel může být stále na útěku.

Večer pak Frankův úřad oznámil, že se muže rozhodl propustit, neboť proti němu nemá dostatek důkazů. Muž byl zadržen krátce po atentátu na základě tipu svědka. Ten řekl, že viděl útočníka utéct od kamionu a že se ho snažil pronásledovat, jeho stopu ale ztratil, poznamenala agentura AP. Popis útočníka odpovídal zadrženému Pákistánci.

Lhůta pro propuštění Pákistánce by vypršela o půlnoci z dneška na středu. Podle německých zákonů musí prokuratura formálně požádat o uvalení vazby nejpozději do konce dne, který následuje po zadržení.

Šéf Spolkového kriminálního úřadu (BKA) Holger Münch dnes odpoledne řekl, že zadržený Pákistánec se již dříve dostal do policejní evidence. Povahu deliktu neupřesnil, uvedl jen, že to nebylo v souvislosti se zbraněmi a ani kvůli možným kontaktům na radikální islámské kruhy.

O tom, že policie se nejspíš trefila vedle informoval, už během dne list Die Welt. Dohady následně přiživily i výzvy policie na twitteru, kterými nabádala občany k ostražitosti.

"Máme nesprávného muže," řekl listu vysoce postavený policista. "A tím také novou situaci, protože skutečný útočník je ještě ozbrojený, volně se pohybuje a může napáchat další škody," citoval server svůj policejní zdroj.

The temporary arrested suspect denies the offense.

Therefore we are particulary alert.

Please be also alert.#Breitscheidplatz