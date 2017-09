Neohlášená návštěva představitelů NATO a USA v Afghánistánu skončila masakrem, Taliban útočil | E15.cz

Kolem šesti raket ve středu vypálili neznámí ozbrojenci na mezinárodní letiště v Kábulu několik hodin poté, co do afghánské metropole dorazili na neohlášenou návštěvu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a americký ministr obrany James Mattis. Útok, který zabil jednu ženu a zranil dalších 11 civilistů, vyústil do přestřelky, při které byli zabiti čtyři "teroristé". Došlo také k drtivému útoku několika stovek bojovníků islamistického hnutí Taliban na základnu na západě země.