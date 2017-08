Neviditelná ruská stíhačka je blízko svému nasazení. Vyzyvatel F-22 dostal jméno | E15.cz

ZDROJ: CC BY-SA 3.0 Alex Beltyukov via Wikipedia commons

Až dosud se pro stroj, který má být ruským protějškem amerických stíhaček F-22 Raptor, používalo tovární označení T-50 či zkratka vývojového programu PAK-FA coby "perspektivní letecký systém frontového letectva".

Su-57 má být prvním zásadně novým bojovým letounem vyvinutým v Rusku od rozpadu Sovětského svazu a bývá také označován za první ruskou stíhačku páté generace.

Agentura Interfax připomněla, že minulý měsíc, po ukončení úvodní etapy státních zkoušek prototypu T-50, Bondarev ohlásil, že začne výroba první série nových letounů, která by měla čítat 12 kusů. První stroje z této výroby, které ještě nedostanou nově vyvíjené motory, by se podle výrobce měly dostat do rukou vojáků v roce 2019.

Prototyp "neviditelné" ruské stíhačky se poprvé vznesl do vzduchu 29. ledna 2010, více než deset let po F-22. Ruské ministerstvo obrany tehdy plánovalo stroje nakupovat již od roku 2015, ovšem média a analytici byli skeptičtější a odhadovali, že vývoj potrvá ještě deset let.

F-22 Raptor, kterému se ruský stroj podobá, poprvé vzlétl v roce 1997 a mezitím se vyrobily skoro dvě stovky těchto strojů. Spojené státy je nedodávají ani svým nejbližším spojencům. Mezitím USA ve spolupráci s dalšími zeměmi vyvinuly a zavedly do výzbroje lehčí doplněk Raptoru, stíhačku F-35.

Hlavním zadáním Su-57 je zajistit vzdušnou nadvládu ve stanovené oblasti, k čemuž má napomoci obtížná zjistitelnost radary a infračervenými čidly a schopnost dosahovat nadzvukové rychlosti bez přídavného spalování.

Stroj se má také vyznačovat mimořádnou obratností, novou avionikou a radarem, umožňujícím útočit na vzdušné i pozemní cíle za jakéhokoli počasí a v jakékoli době. Ke startu i k přistání mu mají stačit poměrně krátké dráhy.