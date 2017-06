Ničivý požár v Portugalsku stál život již více než pět desítek lidí | E15.cz

Agentura AFP ohnisko požáru lokalizuje do centrální části země, a to asi 50 kilometrů jihovýchodně od univerzitního města Coimbra. Uvádí dále, že oheň propukl v sobotu ve tři hodiny odpoledne kolem obce Pedrógão Grande.

Většina obětí zemřela při pokusu z oblasti Pedrógão Grande uniknout vozem, informovala vláda. Náměstek ministra vnitra Jorge Gomes uvedl, že 30 ze zemřelých bylo nalezenou v autech a dalších 17 v jejich blízkosti na jedné silnici vedoucí na dálnici IC8. V dřívější komunikaci s médii Gomes též zmínil tři udušené v obci Figueiró dos Vinhos. Deník Correio da Manhã uvedl, že se šíří zprávy o několika vesnicích s vyhořelými domy. Varoval dále, že do mnoha oblastí zasažených ohněm se ještě pomoc ze strany státu nedostala, a počet obětí se tudíž může zvýšit.

"Pokud jde o lesní požáry, tak se podle všeho bohužel jedná o nejhorší neštěstí posledních let," komentoval dění premiér António Costa.

V Portugalsku nyní vládne vlna veder a v některých oblastech dosahují teploty 40 stupňů Celsia. Po celé zemi se přes noc rozhořelo na šest desítek lesních požárů, proti nimž je nasazeno 1700 hasičů. Příčina ničivého požáru v centrální části není známá, místní obyvatelé oheň připisují suchu. Podle zpravodaje BBC v Lisabonu oheň spustil blesk, aniž přitom pršelo. Dále uvedl, že ovládnutí ohně nebude záviset nejen na teplotě, ale zejména na větru.

"V našem lesnatém kraji už dříve nějaké požáry propukly, ale na tragédii obdobných rozměrů si nevzpomínám," řekla agentuře AP Valdemar Alves, starosta obce Pedrógão Grande. "Jsem šokován počtem obětí," dodal.

České ministerstvo zahraničí nemá zatím informace, že by se v oblasti požárů pohybovali Češi. Prostřednictvím aplikace DROZD ale kontaktovalo české občany, kteří se v této aplikaci registrovali. Ministerstvo ji používá k tomu, aby informovalo Čechy v zahraničí v případě mimořádných situací. Podle Lagronové je v systému pro oblast Portugalska evidováno 49 lidí. "Je to oblast, kam příliš nejezdí zahraniční turisté, přesto ale upozorňujeme, že by teď lidé do této části Portugalska neměli jezdit," uvedla mluvčí k požárům v centrální části země. Podrobnější údaje zatím podle ní nemají ani místní portugalské úřady.