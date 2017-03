Nizozemsko vykázalo tureckou ministryni, v Rotterdamu zasahovala policie

Nizozemské úřady označily tureckou ministryni pro záležitosti rodiny Fatmu Betül Sayan Kayaovou za nežádoucí osobu a eskortovaly ji do Německa, odkud do země přijela. Kayaová v pátek přicestovala autem do Rotterdamu, kde chtěla promluvit na shromáždění místních Turků.