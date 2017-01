Nový příkaz Trumpa: Zakázal úředníkům lobbistickou činnost

Činitelé administrativy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa nebudou moci po svém odchodu z úřadu nikdy vykonávat lobbistickou činnost pro jakoukoli cizí zemi a pět let ani jiný lobbing.

Vyplývá to ze sobotního Trumpova exekutivního příkazu, kterým naplnil jeden ze svých předvolebních slibů. Dalším z nařízení stanovil Trump třicetidenní lhůtu, do které mu vedení armády má předložit plán na porážku teroristické organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura AP.

"Většina z lidí, kteří stojí za mnou, už nebude moci chodit do práce. Takže máte poslední šanci odejít," prohlásil před podpisem nařízení v žertu Trump, za jehož stolem se v tu chvíli shromáždila skupina nejbližších spolupracovníků včetně viceprezdienta Mika Pence či personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse. Na tyto lidi stejně jako na další vládní úředníky se vztahuje nový zákaz znemožňující jim po skončení činnosti ve vládní administrativě živit se jako lobbisté.

Trumpův výnos nahrazuje příkaz jeho předchůdce Baracka Obamy, který bývalým vládním zaměstnancům zakazoval lobbovat dva roky po jejich odchodu.

Nový prezident kromě toho zavázal ministra obrany Jamese Mattise a náčelníky armádních štábů, aby mu do měsíce předložili plán na zničení IS. Trump opakovaně označil Obamovu strategii v boji proti této organizaci za slabou a v inauguračním projevu voličům slíbil "vymazání terorismu z povrchu Země".