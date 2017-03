OBRAZEM: Rio má za sebou další ročník proslulého karnevalu. Prohlédněte si, jaký byl

Podívejte se, jak to vypadalo na letošním ročníku tradičního karnevalu v brazilském Riu de Janeiro.

Podle reportéra agentury Reuters byla z davu cítit únava ze současné ekonomické recese a především politických poměrů, kdy jsou desítky předních politiků vyšetřovány či souzeny v souvislosti s korupčními skandály.

Jeden z tanečníků Mario Marcio byl dokonce oblečen do pruhovaného vězeňského mundůru, který podle něho představoval "všechny politiky co se sápou po našich penězích". Opodál tančila v policejním kostýmu Fernanda Britová, která by prý chtěla "zatknout všechny zkorumpované politiky" a ukázat světu, že i v Brazílii se mohou poměry zlepšit.