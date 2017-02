OBSE by mohl šéfovat Čech, kandidátem je diplomat Štefan Füle

Vizitka diplomata a bývalého eurokomisaře Štefana Füleho (54), který byl dnes nominován jako kandidát ČR na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci (OBSE) v Evropě: - Füle nyní působí jako zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničí pro OBSE. Od května do listopadu 2009 byl ministrem pro evropské záležitosti v úřednické vládě Jana Fischera. Počátkem listopadu 2009 se ODS a ČSSD, jež stály (spolu se zelenými) za vznikem Fischerovy vlády, shodly na Füleho nominaci do funkce eurokomisaře. Od února 2010 do konce října 2014 Füle zastával post komisaře EU pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku. - Zaměstnancem ministerstva zahraničí se stal v roce 1987, začínal v odboru mezinárodních organizací. V letech 1990 až 1995 byl prvním tajemníkem stálé mise při OSN v New Yorku, byl také členem delegace v Radě bezpečnosti (1994 až 1995). Po návratu do ČR působil jako ředitel odboru mezinárodních organizací a podílel se na jednáních o vstupu do NATO. - V minulosti byl českým velvyslancem v Litvě (1998 až 2001) a Velké Británii (2003 až 2005). Před odchodem do Litvy byl dva roky ředitelem Odboru bezpečnostní politiky MZV, od června 2001 do prosince 2002 byl prvním náměstkem ministra obrany Jaroslava Tvrdíka (ČSSD) pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Od července 2005 do května 2009 působil jako velvyslanec a vedoucí stálé mise ČR při NATO. - Krátce studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (1980 až 1981) a poté absolvoval Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO; 1981 až 1986). V roce 1988 absolvoval stipendijní program OSN k problematice odzbrojení. - V letech 1982 až 1989 byl členem komunistické strany. - Během působení v Litvě kromě ČR zastupoval i Severoatlantickou alianci. Byl prvním českým představitelem, jenž v zemi svého působení začal vedle ČR zastupovat NATO. - Je držitelem řádu velkovévody litevského Gediminase 3. třídy, záslužného kříže ministra obrany ČR I. stupně a vyznamenání Zlaté lípy ministryně obrany ČR. - Od května 2015 do loňska byl na sankčním seznamu osob, kterým Rusko zakázalo vstup do země. Füle se v roli komisaře podílel na jednání EU s Ukrajinou o asociační dohodě, s níž Rusko nesouhlasilo. Stavěl se také proti obsazení Krymu Ruskem. - Narodil se 24. května 1962 v Sokolově. - Je ženatý, má dcery Elišku a Veroniku a syna Michaela.