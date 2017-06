Od nástupu Trumpa na trůn proudí do USA o polovinu méně uprchlíků | E15.cz

Příliv uprchlíků do Spojených států se za první tři měsíce vlády Donalda Trumpa snížil proti závěru vlády jeho předchůdce Barack Obamy téměř na polovinu. V měsících těsně předcházejících Trumpovu nástupu do úřadu ale počet přijatých běženců prudce vzrostl.

Za první tři měsíce působení nové administrativy přišlo do USA zhruba 13 tisíc cizinců klasifikovaných jako uprchlíci. V posledních třech měsících Obamovy vlády jich bylo 25 tisíc, což bylo o 86 procent více než o rok dříve. Počet uprchlíků za Trumpa byl v meziročním srovnání nižší o 12 procent.

Podíl národností mezi uprchlíky se v základních rysech letos nijak nezměnil. Dvě třetiny přišly ze Sýrie, Iráku, Somálska, Barmy, Dominikánské republiky a Konga. Pokud by soudy nezablokovaly Trumpův zákaz vstupu lidí z několika většinově muslimských zemí, byl by počet příchozích ze Sýrie a Somálska podstatně nižší.

Trump v předvolební kampani sliboval omezit imigraci do USA a letos plánuje snížit počet přijatých uprchlíků na 50 tisíc. Krátce po nástupu do funkce dočasně zakázal vstup do USA obyvatelům sedmi většinově muslimských zemí, tento výnos ale federální soudy pozastavily.

Obamova vláda počítala s tím, že v tomto fiskálním roce do konce září USA přijmou 110 tisíc uprchlíků z celého světa, což by byl téměř třetinový nárůst proti loňsku. Obamova snaha o zvýšení počtu migrantů ze Sýrie a dalších blízkovýchodních zemí ovšem narazila na odpor republikánů v Kongresu.