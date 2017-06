Odbory Kovo povede bývalý referent Souček | E15.cz

Datum narození: 28. března 1955 Vzdělání: absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Jablonci nad Nisou Kariéra: pracoval v podniku Sklostroj Turnov, naposledy jako referent zásobování, od roku 1991 vedl tamní odbory; ve vedení Odborového svazu Kovo působí od roku 1997, kdy se poprvé stal místopředsedou, funkci poté pravidelně obhajoval; předsedou největšího českého odborového svazu se stal v prosinci 2014, vystřídal Josefa Středulu, kterého v dubnu téhož roku zvolil do čela Českomoravské konfederace odborových svazů Rodina: rozvedený, má jednu dceru Ostatní: - Jako šéf OS Kovo kritizoval Souček pomalý růst platů v době, kdy se nejen strojírenské podniky zotavily z krize a prosperují. "Jednání firem s odbory se mění velmi pomalu," řekl například s tím, že firmy příliš nechtějí přidávat, byť se jim daří. Jím vedený svaz například také hodnotil záporně nedávno ukončené devizové intervence ČNB. "Dopady jejich ukončení dnes není nikdo schopen konkrétně vyčíslit. Toto netržní opatření je v tržních ekonomikách používáno minimálně," komentoval opatření centrální banky Souček. - Jaroslav Souček stojí v čele největšího odborového svazu, který má přes 100.000 členů ve zhruba 700 podnicích, v posledních letech se ale potýká s poklesem členské základny. "Ačkoliv je 25 let po revoluci, lidé stále mají obavu či ostych vstoupit do odborů. Pokusíme se tyto obavy odstranit. Bude to i otázka pro naše funkcionáře, aby lidi ke vstupu do odborů motivovali," řekl Souček v prosinci 2014, když se stal předsedou Odborového svazu Kovo. - Kromě odchodů jednotlivých členů se OS Kovo potýkal v uplynulém období i s odchodem celých podnikových organizaci, nejvýraznější byl rozchod s odboráři mladoboleslavské Škody Auto. Odborové organizace závodů Mladá Boleslav a Vrchlabí, svaz opustily na podzim 2013 a na jaře 2014, ke konci února 2015 pak odešli také odboráři ze závodu v Kvasinách. Odbory ze škodovky vedly před svým odchodem s centrálou delší dobu spory o fungování svazu.