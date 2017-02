Olympijské hry v Budapešti? Starosta možná stáhne kandidaturu kvůli obří petici

Kandidatura Budapešti na pořádání olympijských her v roce 2024 se zřejmě chýlí ke konci. Maďarské politické hnutí Momentum, jež je proti organizaci mamutí sportovní akce, nasbíralo v petici více než 266.000 podpisů lidí, kteří chtějí o případném pořádání OH rozhodnout v městském referendu. Starosta Budapešti naznačil, že by v tom případě uvažoval o stažení kandidatury.