Paříž již vyhlíží olympiádu v roce 2024. Rozpočet má být nižší než dřív | E15.cz

V peruánské Limě ve středu zasedne Mezinárodní olympijský výbor, který zvolí pořadatele letních olympijských her 2024. Jde už v podstatě jen o formalitu. Jediným zájemcem ve hře zůstala Paříž, kam se olympiáda vrátí přesně po sto letech a potřetí v historii.

Kandidaturu kvůli obavám z vysokých nákladů totiž postupně stáhly Hamburk, Řím, Boston a Budapešť. Poslední rival – Los Angeles – Paříži ustoupil s tím, že uspořádá olympiádu v roce 2028.

Rozpočet pařížských her má být 6,6 miliardy eur (asi 172 miliard korun). To znamená, že by vyšly například asi dvakrát levněji, než kolik stála olympiáda v Londýně v roce 2012.

Ne všichni tomu ale věří. „Je pro mě velmi těžké představit si, že by byl účet za Paříž nižší než za Atény v roce 2004 nebo za Londýn o osm let později,“ zapochyboval pro portál France 24 profesor ekonomie z univerzity v Le Mans Jean-Pascal Gayant.

Spolupředseda organizačního výboru, bývalý vodní slalomář a trojnásobný olympijský vítěz Tony Estanguet ovšem ubezpečuje, že rozpočet bude dodržen. „Proto budujeme projekt z 95 procent na již existujících místech,“ uvedl.

Jako hlavní olympijský stadion má tak posloužit opravený Stade de France, který byl postaven už pro mistrovství světa ve fotbale v roce 1998. Zcela nově bude muset město podle organizačního výboru vybudovat jen tři komplexy – olympijskou vesnici, areál vodních sportů a centrum pro média.

Obavy kritiků vycházejí z pohledu do Japonska, kde už nyní vzrostly výdaje na přípravu her v Tokiu v roce 2020 na více než 15 miliard dolarů, tedy dvojnásobek původně plánované částky.

Historicky jsou odstrašujícím mementem hry v Montrealu 1976, které přestřelily rozpočet o rekordních 720 procent a staly se pro kanadskou ekonomiku katastrofou.

Francouzský turistický průmysl naopak olympiádu velebí jako vítaný impulz. V letošním prvním pololetí byla totiž obsazenost hotelů v Paříži 77 procent, výrazně méně oproti předchozím letům poznamenaným teroristickými útoky, jako například v klubu Bataclan.