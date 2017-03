Peking bojuje se suchem. Vodu chce čerpat až z Bajkalu

Čína zvažuje plány na výstavbu rozsáhlého potrubí, pomocí kterého by odčerpávala vodu z ruského jezera Bajkal. Důvodem je akutní potřeba vyřešit vleklé problémy suchem zasažených oblastí na severozápadě. Plán vypracovali odborníci z postiženého regionu Lan-čou, hlavního města provincie Kan-su.

„Jakmile budou vyřešeny technikálie, měli by ke stolu usednout diplomaté a vyjednat podmínky mezinárodní spolupráce tak, aby byla prospěšná pro obě strany,“ prohlásil Li Luoli, viceprezident Čínského sdružení pro ekonomickou reformu.

Vodovod by měl vést od jihozápadního cípu šest set kilometrů dlouhého Bajkalu přes Mongolsko až do Kan-su. Projekt má mimo jiné posílit místní ekonomiku, kterou sužuje právě dlouhodobý nedostatek vody. Na postiženou oblast loni spadlo jen 380 milimetrů dešťové vody, informoval The Guardian s tím, že tento „drastický plán na výstavbu vodovodu jen podtrhuje závažnost krize vodního hospodářství, kterému Peking čelí“.

Z vody se tak pro Rusy stala obchodovatelná komodita. „Patří do stejné kategorie jako olej, plyn či zlato. Dříve nebo později ji začneme prodávat,“ poznamenal Stepan Svartsev, profesor z tomské státní univerzity. „Naše země má ohromné vodní zásoby, značná část proto může být určena k prodeji,“ doplnil. Nový vodovod by měl odvádět vodu z Bajkalu na sever Číny.Autor: The Guardian

Už v roce 2014 Čína zprovoznila monstrózní síť kanálů a nádrží za zhruba 1,5 bilionu korun, která ročně odvádí stamiliardy litrů vody z jihu na sever. Často kritizovaný projekt nyní vyschlému severu nestačí.

Nyní bude záležet na diplomatických jednáních mezi Čínou a Ruskem, zda a za jakých podmínek by bylo mezi sousedy možné vodu ze Sibiře převádět.