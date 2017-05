Po atentátu na koncertu se evakuuje nákupní centrum v Manchesteru | E15.cz

Británie byla v minulosti zasažena několika vlnami různých typů útoků, od dlouholeté série atentátů Irské republikánské armády (IRA) v 70. a 80. letech 20. století přes nejkrvavější teroristický útok v Evropě, který se udál 21. prosince 1988 ve skotském Lockerbie (při výbuchu bomby v letadle zde zahynulo 270 lidí) až po útoky v létě 2005 v Londýně. Pokud by se potvrdilo, že byla pondělní exploze v hale v Manchestru, kde zahynulo 19 lidí, teroristickým činem, šlo by o nejhorší útok v Británii právě od července 2005, kdy čtyři islamisté zabili v metru a v autobusu 52 lidí. Výběr útoků v Británii od roku 2000 (řazeno podle počtu obětí): 52 - 7. července 2005 - čtyři koordinované bombové útoky v londýnské veřejné dopravě (tři bomby vybuchly v metru, čtvrtá v autobuse) během ranní špičky si vyžádaly 52 mrtvých (zahynuli také čtyři útočníci) a na 700 zraněných; motivací atentátníků byla účast Británie ve válce s Irákem. 19 - 22. května 2017 - exploze v multifunkční hale v anglickém Manchesteru, kde koncertovala americká zpěvačka Ariana Grandeová, si vyžádala nejméně 22 mrtvých a několik desítek zraněných; policie výbuch vyšetřuje jako "teroristický incident". 5 - 22. března 2017 - pět lidí bylo zabito při teroristickém útoku v Londýně; útočník nejprve najel automobilem do chodců na Westminsterském mostě, kde smrtelně zranil čtyři lidi, a následně odjel k nedalekému parlamentu, kde ubodal policistu; pachatele, britského konvertitu k islámu s násilnou minulostí, poté zastřelili policisté. 1 - 30. června 2007 - neúspěšný teroristický útok na letišti v Glasgow pomocí zeleného vozu Jeep Cherokee, kterým pachatelé projeli skrz skleněný hlavní vchod do areálu letiště; dva pachatelé byli popáleni, jeden později zemřel v nemocnici v Paisley, druhý byl v roce 2008 odsouzen na doživotí. 1 - 22. května 2013 - britský voják Lee Rigbyho byl ubodán na ulici v Londýně; dva útočníci, Michael Adebolajo a Michael Adebowale, kteří pocházeli z Nigérie a byli křesťanskými konvertity k islámu, byli shledáni vinnými z vraždy a v únoru 2014 odsouzeni na doživotí; jeden z útočníků při útoku údajně volal, že chce pomstít "všechny muslimy zabité britskými vojáky".