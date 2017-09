Po Trumpovi vyznamenal židovský fond i Zemana. Jako bojovníka za svobodu | E15.cz

Americký židovský fond udělil v New Yorku prezidentu Miloši Zemanovi cenu Bojovník za svobodu (Warrior for Truth). Ocenil ho za dlouhodobou podporu Izraele a Židů.

Cenu Zeman převzal v pondělí večer místního času (v noci na úterý SELČ) na galavečeru, který uspořádal časopis The Algemeiner. Český prezident v projevu vyzval demokratické země, aby přesunuly své ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Americká židovská organizace Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF) udělovala cenu počtvrté. Kromě Zemana byli letos oceněni umělec Yaacov Agam a manželská dvojice podnikatelů a filantropů David a Mona Sterlingovi.

Fond pojmenovaný po zakladateli týdeníku psaného v jazyce jidiš The Algemeiner Gershonu Jacobsonovi oceňuje osobnosti hájící židovské zájmy. Byl mezi nimi například před dvěma lety tehdejší realitní magnát a současný americký prezident Donald Trump.

Zemana list zařadil již v roce 2015 mezi stovku vlivných osobností, když ocenil jeho dlouhodobou podporu Izraeli. Český prezident například v roce 2015 prohlásil "Jsem Žid" v parafrázi na známý výrok někdejšího amerického prezidenta Johna Kennedyho. Ten v roce 1963 u Berlínské zdi řekl "Ich bin ein Berliner" (Jsem Berlíňan) jako výraz solidarity s obyvateli západní části tehdy rozdělené německé metropole.

V úterním projevu Zeman svůj výrok připomněl. Zároveň řekl, že pouze verbální solidarita není dostatečná a že "potřebujeme bezpodmínečnou" solidaritu s Židy a Izraelem. "Potřebujeme konkrétní akci a ne pouze slova.

A takovou akcí by mohlo být přemístění ambasád demokratických států z Tel Avivu do Jeruzaléma," řekl Zeman. V této souvislosti připomněl předvolební slib prezidenta Trumpa přemístit amerického zastupitelství do Jeruzaléma. Sám Zeman navrhl zřízení české ambasády v Jeruzalému před čtyřmi lety.

Naprostá většina států má svá velvyslanectví v Tel Avivu kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma. Před založením Izraele v roce 1947 se počítalo s tím, že Jeruzalém bude samostatnou správní jednotkou pod mezinárodní jurisdikcí.

V první izraelské válce s Araby roku 1948 bylo město rozděleno na západní část kontrolovanou Izraelem a východní kontrolovanou Jordánskem. Izrael za války v roce 1967 východní část dobyl, Jeruzalém pak v rozporu s mezinárodním právem sjednotil a označil za své nedělitelné hlavní město.

Tento krok ale mezinárodní společenství neuznává. Palestinci stále počítají s tím, že se východní Jeruzalém stane hlavním městem jejich budoucího státu.

Úterní galavečer časopisu The Algemeiner se konal v honosné neorenesanční budově hotelu Cipriani na Manhattanu. Akce, na kterou nejlevnější vstupenky stály 800 dolarů (přes 17.000 korun), se zúčastnilo několik stovek hostů z řad byznysu či židovské obce.