Pohledem Hynka Kmoníčka: Svoboda po arabsku | E15.cz

Televize Džazíra začala ambicí stát se ostrovem státními režimy neřízených informací a svobodných novinářů. Nebyla to ovšem snaha přenést západní svobodu do politicky divokých krajů mezi vodami Středozemního moře a pouštěmi jižní Arábie. Naopak. Byl to protest proti nesvobodě západních informací, neboť Džazíra vznikla z ostrůvku novinářů, kterým Velká Británie v roce 1996 pod tlakem Saúdů zavřela arabské vysílání BBC.