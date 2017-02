Polovina druhů fauny a flory může zmizet do konce století

Globální oteplování není v současnosti jediným environmentálním problémem, který naší planetě v současnosti hrozí. Zemi vědci varují především před rychlým vymíráním jak fauny, tak destrukcí flory. Také to bude jedno z hlavních témat konference ve Vatikánu, která začíná v pondělí.

Podle dostupných údajů v současnosti jeden z pěti přírodních druhů na naší planetě čelí hrozbě vyhynutí. To může vést až k tomu, že během následujících osmdesáti let naše planeta přijde o polovinu veškerých známých druhů. A nepůjde jen o živočichy ohrožené pytláctvím, jako jsou nosorožci, sloni nebo tygři. Problémům čelí především ta zvířata a rostliny, které lidstvo masově spotřebovává. Například na výrobu farmaceutických látek. Vymizení takových rostlinných druhů pak může kompletně ovlivnit život na zemi – čistí vzduch a vodu, případně jsou důležité pro regeneraci půdy.

„Bohaté západní země nyní drancují veškeré zdroje a ničí ekosystém obrovskou rychlostí. Lovíme obrovská množství ryb, ničíme korálové útesy. Jak to všechno ale zastavíme?,“ říká Paul Ehrlich ze stanfordské univerzity. Vatikánská konference by se právě tyto problémy měla snažit vyřešit. Nesejdou se na ní však pouze biologové, ale také sociologové a kapacity z jiných humanitních oboru, jejichž jednání by mělo dojít ke společnému směřování v boji proti ničení životního prostředí.

I přes širokou akademickou účast však někteří vědci z konference nadšení nejsou. Jedním z nich je právě výše zmíněný Paul Ehrlich. Vadí mu totiž, že církev nepovažuje širší používání antikoncepce za řešení globálních problémů. Podle Ehrlicha je totiž právě používání prostředků zabraňujících početí v současné době nesmírně důležité. „Nechceme, aby na naší planetě žilo ke konci století 12 miliard lidí, jež nebudou schopni zajistit udržitelný chod Země. V tom případě totiž hrozí kolaps civilizace, ze kterého vyváznou jen stovky jedinců,“ varuje Ehrlich.

Podle průzkumů Organizace spojených národů budou obyvatelé přibývat především v Africe, kde se během tohoto století množství lidí může zvýšit až čtyřnásobně. Podle ekonoma Partha Dasgupty z univerzity v Cambridge je to jeden z nejhorších scénářů. Právě Afrika bude jednou z oblastí, které se vymírání druhů a globální oteplování dotkne nejvíce. „Dokážete si představit, co taková situace může vyvolat za politické napětí?,“ ptá se Dasgupta. Podle něj je tak pravděpodobné, že dojde v budoucnu k rozsáhlému stěhování národů.

„Pokud se podíváte na současné statistiky, je zřejmé, že abychom udrželi společnost v chodu, bylo by nutné mít ještě jednu polovinu planety, abychom dokázali pokrýt veškeré potřeby populace,“ říká Ehrlich. Zdůrazňuje však, že pokud by celá planeta chtěla žít na úrovni obyvatel Spojených států, potřebovali bychom dalších pět Zemí.