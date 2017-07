Polský senát schválil kontroverzní reorganizaci nejvyššího soudu | E15.cz

Ve varšavských ulicích skandují davy: Zrádci, zrádci, zrádci! Uvedla to agentura AP. Zákon prošel navzdory široké mezinárodní kritice, a to i ze strany Evropské komise. K demonstrantům před budovou Senátu vyšli podle webu deníku Gazeta Wyborcza opoziční senátoři a poděkovali jim za podporu. Dělali jsme, co jsme mohli, řekli jim.

Zákon prošel poměrem hlasů 55 ku 23, dva senátoři vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), která jej prosazovala, Aleksander Bobko a Jarosław Obremski, se hlasování zdrželi. Aby zákon vstoupil v platnost, musí jej ještě podepsat polský prezident Andrzej Duda. V polských městech proti němu protestují desítky tisíc lidí, ve Varšavě blokují výjezd ze Senátu.