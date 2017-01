Portugalsko chce zakázat rodičům rozhodovat o pohlaví jejich dětí. Sexuální výchova od 10 let

Zákon o genderové identitě platí v Portugalsku od roku 2011. V rámci něj mohou osoby starší 18 let změnit pohlaví a jméno v matrice. Během šesti let platnosti zákona podstoupilo změnu pohlaví 289 lidí.

Věková hranice pro změnu se však mnohým jeví jako vysoká, a tak se nyní chystá změna, díky níž budou moci Portugalci změnit pohlaví již od 16 let. Objevují se ale i hlasy, volající po snížení věkové hranice až na 14 let.

Největší změnou oproti stávajícímu zákonu je však podle deníku právě omezení práva rodičů i lékařů rozhodovat v případě nejasnosti o pohlaví novorozence. Jedinou výjimku mají tvořit zdravotní důvody. Otázkou zatím zůstává, zda dítě bude mít dvě pohlaví až do věku 16 let, či zda bude v tomto případě operace umožněna, jakmile bude dítě schopno samostatně uvažovat.

V loňském roce přišla vláda s neúspěšným návrhem odstranit povinnost lékařského potvrzení o duševním zdraví pacienta před tím, než podstoupí chirurgický zákrok ke změně pohlaví.

Nový zákon má souvislost s návrhem ministerstva školství, aby se pro žáky ve věku deseti let zavedla sexuální výchova, konkrétně taková, která by se týkala potratů. Návrh vyvolal kritickou reakci středopravicových stran; například portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa však o informacích týkajících se sexuality tvrdí, že by se k nim děti měly dostat co nejdříve.