Před 180 lety se narodil americký prezident Grover Cleveland, odhalil Sochu Svobody

Americký prezident Grover Cleveland, od jehož narození uplyne 18. března 180 let, drží mezi hlavami Spojených států řadu prvenství. Do úřadu byl zvolen dvakrát, avšak ne ve dvou po sobě jdoucích obdobích (1885 až 1889, 1893 až 1897). Uvádí se tedy jako 22. a 24. prezident a "jeho vinou" je tak na seznamu 45 amerických prezidentů pouze 44 jmen.

Je rovněž jediným, který se v úřadě oženil, přičemž jeho manželka Frances Clevelandová se ve svých 21 letech stala nejmladší první dámou v historii USA. Byl také prvním demokratickým prezidentem po občanské válce (1861-1865).

Grover Cleveland se narodil v Caldwellu ve státě New Jersey. Vystudoval práva a poté pracoval jako advokát, později se dal na politiku a zastával řadu významných funkcí, mimo jiné byl guvernérem New Yorku. Jako prezident například usiloval o celostátní regulaci železnice zákonem.

Do dějin USA se zapsal i tím, že to byl právě on, kdo v roce odhalil Sochu Svobody. "Nezapomeneme, že si zde Svoboda našla svůj domov, a její oltář nebude zanedbáván," přislíbil prezident nadšeným přihlížejícím při odhalení sochy v říjnu 1886.

Ačkoli se jmenoval stejně jako jedno z amerických měst, nenese toto sídlo na břehu Erijského jezera jeho jméno. Město Cleveland bylo pojmenováno po svém zakladateli generálu Mosesi Clevelandovi (1754-1806), prezident Cleveland byl jeho vzdáleným příbuzným.