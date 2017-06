Útoky v Londýně | E15.cz

Nejnovější teroristický útok v Londýně si v noci na dnešek vyžádal životy nejméně šesti obětí. Oznámila to dnes londýnská policie. Policie kromě toho zabila všechny tři útočníky, kteří byli v automobilu, jenž najel do lidí na Londýnském mostě. Policie se domnívá, že víc útočníků nebylo. Do londýnských nemocnic bylo převezeno více než 30 lidí.