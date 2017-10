Referendum v Katalánsku provázejí krvavé střety | E15.cz

Také europoslanec Stanislav Polčák (STAN/TOP 09) vidí postup španělské policie jako počínání "za hranou". "Není možné proti voličům, kteří nesou volební lístek, střílet gumové projektily. Mně to připomíná obrázky z Ruska, to snad nejsou obrázky ze Španělska roku 2017," řekl. Reakce španělské policie je podle něj přehnaná a měla by ji odsoudit Evropská komise.