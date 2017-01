Přírodní živly bičují Itálii. Hotel v Pescaře zasypala lavina, mnoho mrtvých

Agentura ANSA oznámila, že se z hotelu Rigopiano podařilo vyprostit tělo jedné oběti. Velitel záchranářského týmu Antonio Crocetta řekl, že je tam "mnoho mrtvých". Asi 30 osob se stále pohřešuje. Hotel se pod lavinou částečně zhroutil. Záchranáři pokračují ve vyhrabávání sněhu, ale upozornili, že je to velmi obtížné. Crocetta a další se ke stavbě dostali ve čtyři hodiny ráno na lyžích, vozidla záchranářů a sanitky jsou asi devět kilometrů od hotelu, protože pluh se nemůže vysokou vrstvou sněhu dostat.

Hosté hotelu a personál jsou pod sněhem a troskami už mnoho hodin. "Byla to velká lavina," uvedli záchranáři.

Živí vyvázli zatím dva lidé, které vrtulník dopravil do nemocnice. Jedním z nich je host Giampaolo Parete. "Jsem naživu, protože jsem právě vycházel pro něco do auta," řekl. Jeho žena a dva synové zůstali v troskách hotelu. "Ocitl jsme se pod sněhem, ale podařilo se mi dostat se ven. Auto zavaleno nebylo, počkal jsem v něm, dokud nepřišla pomoc," sdělil v nemocnice osmatřicetiletý muž.

Hotel Rigopiano je v provincii Pescara, která je součástí středoitalské oblasti Abruzzo. Hotel je ve vzdálenosti asi 45 kilometrů od pobřežního města Pescara. Záchranáři tragédii hotelu Rigopiano označují za nešťastný souběh zemětřesení a laviny.

Centrum středečního zemětřesení bylo devadesát kilometrů severovýchodně od Říma. Největší škody byly hlášeny z provincií L'Aquila a Teramo nacházejících se v oblasti pohoří Gran Sasso, kde otřesy uvolnily několik lavin. Otřesy lidé pocítili i v Římě a Florencii.

