Proměny v českém golfu: lepší výkony, střední třída a více žen

Moderní golf vznikl v 15. století ve Skotsku a i v naší zemi má dlouhou tradici – hraje se tu déle než sto let. „Od dob svého vzniku se golf téměř nezměnil a platí to i pro jeho pravidla. Co se mění, je charakter hráčů. Zatímco v minulosti byl golf jakýmsi symbolem vysoké životní úrovně, dnes je sportem pro střední třídu obyvatel. Nejaktivnější je mládež do 18 let a věková skupina 38 až 55 let. Proměnu také zaznamenávají výkony hráčů. Díky moderním technologiím je možné vyrobit golfovou hůl přesně na míru konkrétnímu hráči – to má výrazný efekt na jeho výkon a herní komfort. Poptávka po takových holích každým rokem stoupá. V současné době výrobu golfových holí na míru využívá kolem 60 procent zákazníků, před dvěma lety to nebylo ani 30 procent,“ popsal Tomáš Zach, manažer obchodu s golfovým vybavením all4GOLF.

Skutečný boom zažíval golf v Česku v letech 2005 až 2009, kdy se počet hráčů téměř zdvojnásobil z 23 366 na 46 331. V roce 2011 se poprvé počet golfistů přehoupl přes 50 tisíc. Naopak v loňském roce se počet registrovaných hráčů golfu snížil o 86 na 56 352. Byl to vůbec první pokles od roku 1989. Podle České golfové federace budou čísla za rok 2016 velmi podobná těm loňským. „Stagnace se dala očekávat a zřejmě i v příštích letech se nebude počet hráčů golfu dramaticky měnit. Golf byl totiž v minulosti určitým životním stylem, v posledních letech jej ale provozují lidé, kteří se skutečně chtějí věnovat tomuto sportu jako takovému a neberou ho jako módní trend,“ vysvětlil Tomáš Zach.

Ze začátku byl golf doménou spíše mužů. Například v roce 2003 jej provozovalo přes deset tisíc mužů, žen nebylo ani 3,5 tisíce. V loňském roce se tomuto sportu věnovalo přes 17,5 tisíce žen. „Golf mají čím dál víc v oblibě ženy a mladí hráči. A s rostoucím počtem žen v golfovém prostředí rostou i požadavky na sportovní vybavení. Ženy totiž kladou větší důraz na design, možnost vybrat si ze širší nabídky i na funkčnost. To klade i větší požadavky na výrobce. Navíc golf je jedním z mála sportů, které si do dnešních dnů udržely etiketu v oblékání a tu ženy ovládají přece jen o něco lépe než muži. Naučit se správně etiketu golfu, ke které oblékání patří, je dokonce součástí zkoušek na zelenou kartu,“ vysvětlil Tomáš Zach.

I přes mírný pokles počtu hráčů vznikají nová hřiště. Zatímco v roce 1990 si lidé mohli zahrát jenom na osmi hřištích, v loňském roce už jich na území České republiky našli 104. A jejich počet by měl i dál růst. „Hlavní letošní událostí bylo otevření 27jamkového hřiště v Kácově. Plných 18 jamek se tento rok otevřelo v České Lípě. Už příští rok by se mohlo otevřít 27jamkové hřiště v pražské Vinoři,“ uvedl Dalibor Procházka z České golfové federace.