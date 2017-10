Puigdemont nepřijel do Belgie žádat o azyl, chce diskutovat o katalánském problému | E15.cz

Puigdemont to dnes řekl v Bruselu na tiskové konferenci. Novinářům sdělil, že přijel do Belgie proto, aby přenesl katalánský problém do srdce Evropy. Prohlásil zároveň, že katalánští ministři jeho kabinetu, kteří s ním v pondělí nepřijeli do Bruselu, jsou nadále legitimní vládou Katalánska.

"Žádám Evropu, aby jednala. V případě Katalánska jsou porušovány hodnoty, na nichž Evropa stojí," uvedl Puigdemont před asi dvěma stovkami novinářů, kteří se tísnili v místnosti o kapacitě zhruba 50 lidí.

Podpora separatistů ve Španělsku klesá, akcie stoupají

Puigdemont odjel do Belgie se sedmi katalánskými exministry v pondělí. Některá média spekulovala, že se tam hodlají ukrýt před španělskou justicí. Španělská generální prokuratura je v pondělí obvinila ze vzpoury, za niž hrozí až 25 let.

Důvodem obvinění jsou snahy o nezávislost Katalánska, kvůli nimž Madrid o víkendu převzal přímou správu tohoto autonomního regionu.