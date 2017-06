Putin se svěřil Stoneovi, že jeho cílem byla služba v KGB | E15.cz

Ruský prezident Vladimir Putin měl v dětství volný režim a mnoho času strávil na ulici, k lepšímu jeho život změnilo až judo. Ke studiu práv se přihlásil proto, že stál o službu u sovětské tajné policie KGB. Putin to řekl v obsáhlém rozhovoru s americkým režisérem Oliverem Stonem, jehož první část v pondělí vysílal kabelový kanál Showtime.

Putin se narodil v Leningradu (dnes Petrohrad) jako pozdní dítě svých rodičů, kteří předtím o dvě ratolesti přišli. "Existoval jsem ve volném režimu, mnoho času jsem trávil na ulici. Jakmile jsem se začal zabývat judem, můj život se začal měnit k lepšímu. Hned po skončení (střední) školy jsem v Leningradě zahájil studium práv," řekl ruský vůdce.

Šéf Kremlu se zmínil i o své kariéře v KGB, kde sloužil až do rozpadu SSSR. Stoneovi řekl, že v sovětském systému byli absolventi na práci rozdělováni. "Musel jste jít pracovat tam, kam vás pošlou. A mě poslali tam. Chtěl jsem tam ale pracovat. Nejen to - šel jsem na právnickou fakultu, protože jsem chtěl pracovat v KGB," citovala Putina agentura TASS.

V interview, které má od příštího týdne vysílat rovněž ruská státní televize a které v Česku nabídne stanice Prima Zoom, prezident také obvinil americké tajné služby, že na počátku tisíciletí pomáhaly čečenským povstalcům, bojujícím s Moskvou.

"Vytvořili jsme si naprosto pevný názor, že naši američtí partneři slovně hovoří o podpoře Ruska a o nezbytnosti spolupracovat v boji proti terorismu, ale fakticky využívají tyto teroristy k rozkolísání vnitropolitické situace v Rusku," prohlásil. Důkazy, například o finanční podpoře, předložil americké straně, dokonce prý prezidentovi Bushovi vyjmenoval americké agenty působící na Kavkaze.

Američanům vyčetl i "vypěstování" teroristické sítě Al-Káida při podpoře afghánského odboje proti sovětským vojskům, a připomněl ruskou podporu USA po teroristických útocích z 11. září 2001, zosnovaných Al-Káidou.

Putin kritizoval i prvního a posledního sovětského prezidenta Michaila Gorbačova za to, že si nenechal písemně potvrdit údajný slib, že se NATO nerozšíří za východní hranici sjednoceného Německa. "To byla Gorbačovova chyba. V politice je nutné věci zapisovat. Dokonce i zapsané věci se často porušují. Ale jen tak si promluvit a rozhodnout, že tím vše končí. To nebylo správné," prohlásil.

Sovětský svaz podle Putina potřeboval změny, ale může s jistotou říci, že Gorbačov a jeho okolí "nechápali, jaké změny jsou nutné a jak jich dosáhnout". Záhodno totiž bylo "změnit systém, ale zachovat zemi", ale to Gorbačov nedokázal a přivedl zemi k rozpadu. "Nejdůležitější bylo to, že po rozpadu Sovětského svazu se 25 milionů Rusů během noci ocitlo v zahraničí. To skutečně byla jedna z největších katastrof 20. století," prohlásil.

Putin také lituje, že jen velmi vzácně má příležitost pohrát si s vnuky, ale je hrdý na své dcery, s nimiž - a se zeti - se o politice nehádá, ale diskutují. Dcery Marija a Katěrina se podle něj nevěnují ani politice, ani velkému podnikání.

Oficiálně o životě dvou Putinových dcer není nic známo. Podle médií se Marija provdala za nizozemského bankéře a mají dceru, Katěrina podle novinářů řídí fond Innopraktika a je provdána za miliardáře Kirilla Šamalova. Tyto informace Putin nikdy nepotvrdil.

Putin podle ruských médií při tvorbě pořadu besedoval s americkým režisérem dlouho, sešli se prý desetkrát. Naposledy to bylo letos v únoru a "žádné téma nebylo tabu".

Stone se projevoval jako Putinův stoupenec už dříve. Podle serveru The Daily Beast čtyřdílný seriál není ničím jiným než polidšťováním uctívaného hrdiny a zatracováním Ameriky.