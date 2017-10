Řidič dodávky najížděl v New Yorku do lidí, osm z nich zabil | E15.cz

Útočník v New Yorku dodávkou narážel do chodců a cyklistů, zabil osm lidí a dalších nejméně 12 zranil. Oznámil to starosta Bill de Blasio, podle něhož šlo o "zvláště zbabělý teroristický čin". Zástupce newyorské policie James O´Neill na tiskové konferenci informoval, že pachatelem je devětadvacetiletý muž, který byl při zatýkání postřelen do břicha a je v nemocnici. Podle guvernéra státu New York Andrewa Cuoma patrně nešlo o skupinově organizovanou akci.