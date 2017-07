Římané prozatím uhájili neomezenou spotřebu vody, od září může být na příděl | E15.cz

Zhruba polovině obyvatel Říma, tedy 1,5 milionu osob, hrozilo kvůli dlouhému suchu zavedení přídělového systému na vodu. ACEA bude nadále odebírat vodu z Braccianského jezera, jehož hladina povážlivě klesla, ale v menším objemu.

Odběr klesne ze stávajících 900 litrů za sekundu na 400 litrů za sekundu, a to do 10. srpna. Do konce měsíce bude ACEA moci čerpat o polovinu méně, tedy 200 litrů za sekundu. Dohoda situaci řeší pouze do počátku září, uvedl zpravodajský server Il Fatto Quotidiano.

"Římská radnice a společnost ACEA by se měly zaměřit na svou práci, do níž spadá i údržba vodovodní sítě a budování vodohospodářské infrastruktury," řekl italský ministr životního prostředí Gian Luca Galletti. Ten už dříve kritizoval, že 44 procent objemu vody se na cestě do domácností ve středoitalském regionu Lazio ztratí v zastaralém potrubí.