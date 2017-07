Rostoucí hladina oceánů zaplaví americká města již během pár desítek let, varuje studie | E15.cz

Nová vědecká studie jmenuje ta americká města, která ještě v tomto století postihnou problémy kvůli zvyšující se hladině oceánů. Na dvě stovky míst podle ní nebudou bez problémů obyvatelná již za 15 až 20 let. Vážným potížím budou za několik desetiletí čelit také New York, Boston, Miami i San Francisco.

Studie, kterou vydala Unie znepokojených vědců pod názvem „Když rostoucí hladiny moří zasáhnou domovy“, upozorňuje na hrozbu zatopení mnoha amerických pobřežních měst včetně známých metropolí do roku 2100. Řada z těchto míst přitom může čelit vážným problémům už za 15 let. Budoucí potíže by mohlo výrazně zmírnit striktní dodržování podmínek pařížské klimatické dohody.

Analýza jmenuje stovky měst, která čeká v následujících letech zaplavení, přičemž „zaplavení“ je definováno jako stav, při kterém daná oblast čelí alespoň 26 povodním ročně, tedy v průměru jedněm povodním za dva týdny. Nejedná se přitom o nejkatastrofičtější scénář. Studie počítá se třemi různými variantami.

Nejtragičtější z nich bere v úvahu kontinuální zvyšování emisí oxidu uhličitého až do roku 2100, které by vedlo k rychlému tání ledovců a nárůstu hladiny moře do konce století o téměř dva metry. Při takovém scénáři by voda do roku 2100 zaplavila v USA okolo 670 míst včetně 60 procent všech přímořských oblastí na východě USA a na pobřeží Mexického zálivu.

Ani prostřední scénář nevyznívá pro Spojené státy nikterak pozitivně. Pokud lidstvo začne emise globálně snižovat až po roce 2050, hladina moře vzroste o zhruba 1,2 metru a také zaplaví do konce století stovky oblastí. V obou případech čekají problémy už v roce 2035 necelé dvě stovky pobřežních oblastí, stovka z nich uvidí svou půdu ze čtvrtiny zatopenou.

Podle studie pak do roku 2100 zasáhne tento osud okolo padesátky velkých amerických měst, mezi nimiž najdeme Boston, Miami, čtyři z pěti čtvrtí New Yorku a dokonce i města na západním pobřeží USA - San Francisco a Los Angeles.

Miami na Floridě trpí opakovanými záplavami již nyní a město muselo utratit miliony dolarů na zmírnění jejích následků. A to nedosáhlo zatím ani desetiprocentního prahu zaplavení, jak je ve zprávě definováno.

„Většina povodní v pobřežních oblastech je již dnes, kvůli rostoucí hladině moří, mimo přirozenou rovnováhu. Tento důležitý výzkum dokazuje, že se situace může brzy ještě výrazně zhoršit, a to pro mnoho lidí,“ řekl v reakci na studii pro CNN viceprezident pro hladinu moře a klimatické dopady neziskové zpravodajské organizace Climate Central Benjamin Strauss.

Opatření proti záplavám, která města mohou učinit, budou přitom velmi drahá, dočasná a nemusí fungovat vždy a všude, říka studie. Spolehlivým řešením situace je tak podle studie jen okamžitě začít snižovat emise oxidu uhličitého, což od svých signatářů očekává i pařížská klimatická dohoda.









13 fotografií

Razantní krok by mohl do budoucna uchránit téměř 400 amerických pobřežních oblastí včetně padesátky velkých amerických měst před chronickými záplavami, které je do roku 2100 jinak čekají.

Od pařížské dohody přitom právě Spojené státy americké na základě rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa odstoupily letos v červnu, přestože dalších 194 států světa se k dodržování podmínek dohody hlásí.

Cílem této dohody je udržení globálního oteplování co neblíže hranici 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou. Dosažení tohoto cíle však může být výrazně ohroženo, protože USA je vedle Číny a Indie jedním z největší producentů skleníkových plynů na světě.