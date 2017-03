Ruské úřady pozastavily činnost jehovistům, chtějí je zakázat

Kdyby nejvyšší soud rozhodl ve prospěch ministerstva, mělo by to pro Svědky Jehovovy v Rusku katastrofální následky," uvádí se na webu organizace. Každý z více než 170 tisíc jehovistů v Rusku "by mohl být trestně stíhán pouze za to, že se účastní náboženských setkání, čte si s ostatními bibli nebo mluví s lidmi o své víře".

Jehovisté v Rusku oficiálně působí od roku 1991.

Interfax připomněl, že činnost jehovistů je pravidelně předmětem pozornosti úřadů po celém Rusku, v řadě regionů a měst už byla tato náboženská společnost zakázána, například v Samaře, Orlu, Belgorodu či Birobidžanu.

Sami jehovisté často viděli v pozadí ústrků vlivnou pravoslavnou církev, úzce spjatou s ruským státem.

"Při všech soudních procesech proti Svědkům Jehovovým bylo vidět, že soud nedopřál sluchu obhajobě a stanul na straně prokuratury či ministerstva spravedlnosti," řekl ruské redakci BBC mluvčí ruských jehovistů Jaroslav Sivulskij, podle kterého není k zákazu žádný důvod. "Snažíme se vysvětlit lidem, že nejsme žádní extrémisté. Jsme řádní občané, platíme daně a dodržujeme zákony, a tak obvinění z extremismu je prostě absurdní," řekl.

Náboženská společnost původně vznikla v USA, pod názvem Svědkové Jehovovi působí od roku 1931.

