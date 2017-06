Rusko: Asi jsme zabili představitele islamistů Bagdádího | E15.cz

Ruské letectvo při náletu na poradu vedení takzvaného Islámského státu (IS) zřejmě zabilo vůdce této teroristické organizace abú Bakra Bagdádího.

Oznámilo to ruské ministerstvo obrany s tím, že smrt vůdce IS ověřuje. Západní koalice, kterou proti ozbrojeným islamistům vedou Spojené státy podle agentury Reuters uvedla, že informace o usmrcení Iráčana Bagdádího zatím nemůže potvrdit. Kreml se zdržel komentáře a šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov připustil, že zpráva o zabití vůdce IS "dosud není stoprocentně potvrzená".

Nálet podnikly stíhací bombardéry Su-35 a Su-34 v noci na 28. května na jižním předměstí syrského města Rakka, které je baštou islamistů. Rusové o náletu předem informovali Američany.

"Podle informace, kterou prověřujeme různými kanály, se porady zúčastnil také vůdce IS Ibráhím abú Bakr Bagdádí, který byl při náletu zabit," tvrdí ruští vojáci podle agentury Interfax. Při desetiminutovém náletu přišli podle těchto zdrojů o život další vysocí zástupci IS, stejně jako tři desítky polních velitelů střední úrovně a až 300 bojovníků IS z tělesné stráže vedení.

Podle zástupce Bílého domu citovaného agenturou Reuters americká administrativa prozatím nemůže Bagdádího smrt potvrdit. Mluvčí koalice vedené Spojenými státy Ryan Dillon řekl, že v tuto chvíli nemůže zprávu o Bagdádího smrti potvrdit.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu už ruskou bezpečnostní radu informoval, že Bagdádí byl zřejmě zabit. "Ministr obrany informoval účastníky schůzky rady, že při ruském útoku u Rakky bylo zlikvidováno více než 100 teroristů včetně velitelů Islámského státu, mezi nimiž byl asi i Bagdádí," uvedla k obsahu Šojguovy informace ruská televize.

Šéf exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) Ramí Abdar Rahmán se ale přiklání k těm, kteří o Bagdádího smrti pochybují. Sdělil, že podle jeho informací byl Bagdádí koncem května na jiném místě, a to ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur. Na dotaz, co tam Bagdádí dělal, Rahmán odpověděl otázkou: "Je rozumné, aby se Bagdádí dobrovolně vydal na nebezpečné místo, kde mu hrozil útok jak ze strany koalice vedené USA, tak Ruska?"

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dal najevo, že prezident Vladimir Putin byl jako vrchní velitel o možné likvidaci Bagdádího informován. Dalšího vyjádření se ale Peskov zdržel a doporučil obracet se s dotazy na ministerstvu obrany.

V posledních letech bylo několikrát ohlášeno Bagdádího zabití či zajetí, tyto zprávy se ale nakonec nikdy nepotvrdily.

Ruské letectvo působí v Sýrii od předloňského podzimu. Nasazeno bylo k podpoře sil prezidenta Bašára Asada, ruského spojence v Damašku.