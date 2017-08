Rusko možná omezí prodej zahraničního tisku, obchodníci by museli získat zvláštní povolení | E15.cz

Ruské ministerstvo spojů navrhuje trestat šíření zahraničního tisku na území Ruské federace bez zvláštního povolení. Vyplývá to z informace, kterou úřad zveřejnil na vládním webu. Pokutami navrhuje postihovat fyzické a právnické osoby, které by v Rusku šířily tištěná média bez náležité licence. Podle kritiků jde o návrat k cenzuře ze sovětské éry.

Navrhovaný zákon ukládá viníkům pokutu až 30 tisíc rublů (přibližně 11 tisíc korun) a konfiskaci zabavených periodik. "Technické opatření" by postihovalo i případy, kdy by ruská média převzala články neschválených novin. Podle ministerstva spojů by zákon nebyl v rozporu s mezinárodními smlouvami, které Rusko podepsalo. Státní pokladnu by nic nestál.

Navrhovaný zákon vyvolal udivenou kritiku odborníků a dotazy, zda nejde o žert. Člen prezidentské Rady pro lidská práva Pavel Čirikov v rozhovoru pro list Moskovskij komsomolec ironicky doporučil, že občané by měli na ministerstvu spojů povinně registrovat i své domácí tiskárny a kopírky.

Šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy Vladimir Varfolomejev připomněl, že zákaz šíření "nepřátelského" zahraničního tisku široce uplatňoval komunistický režim Sovětského svazu.

Za nesmyslný v době internetové komunikace označil návrh opoziční politik Dmitrij Gudkov. "Vždyť už máme 21. století. Kromě tištěných novin by mohli zakázat i jiná dosluhující média, například vinylové desky s liberální propagandou, morseovku nebo třeba uzlové písmo," poznamenal na facebooku.

Ruské ministerstvo se kritice brání. Přetiskování článků návrh nijak neomezuje, řekl dnes agentuře Interfax náměstek ministra Alexej Volin, nicméně pokuty za šíření neschválených novin připustil.

Nedávno podle Volina vstoupil v Rusku podpisem prezidenta v platnost zákon, který šíření zahraničních médií dává do souladu s distribuční praxí ruského tisku. Protože k vydávání a šíření ruských novin musí být povolení, začalo platit totéž i pro média zahraniční. "A kde je zákonná norma, musí být i trest," prohlásil ruský činitel.