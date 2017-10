Rusové zabili při náletu na velitelství Islámského státu téměř dvě stě teroristů | E15.cz

Přibližně 120 bojovníků z teroristické organizace Islámský stát (IS) a šedesátku zahraničních "žoldáků" zabili v uplynulých 24 hodinách ruské letouny při náletech v Sýrii. Terčem náletů byly podle ministerstva především velitelství IS a bojovníci pocházející z ruského severního Kavkazu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v televizi ohlásil, že v provincii Idlib na severozápadě Sýrie pokračuje velká operace aliance povstalců ze Svobodné syrské armády, kterou podporuje ruské letectvo ze vzduchu a ze zázemí turečtí vojáci. Ti "ještě" nevstoupili do provincie, kterou ovládají z velké části islamisté z někdejší syrské pobočky sítě Al-Káida.

Ruské letectvo podle Moskvy zasáhlo do bojů o město Majádín, jedné z posledních bašt IS, kde zničilo asi 80 bojovníků IS, včetně devíti Kavkazanů, a další čtyři desítky teroristů, hlavně Tádžiků a Iráčanů, přišlo o život u města Abú Kamal. Kromě toho ruské letectvo u města Dajr az-Zaur zlikvidovalo jednotku 60 žoldnéřů z postsovětských států a dále z Tuniska a Egypta.

Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) jsou nynější boje v Sýrii nejkrvavější od loňského prosince, kdy syrská armáda podporovaná Ruskem dobyla východní Halab (Aleppo) z rukou rebelů.

V posledních týdnech se v centrální, severní a východní Sýrii vyostřily boje mezi syrskou armádou a povstalci. Boje rovněž pokračují v některých z oblastí, kde byla podle dohody mezi Ruskem, Íránem a Tureckem, která vznikla v kazašské metropoli Astaně, vyhlášena bezpečnostní zóna.

Rusko vládě prezidenta Bašára Asada poskytuje od roku 2015 významnou vojenskou podporu, která postupně změnila poměr sil na syrském bojišti.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo potlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se v průběhu let se zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Násilí si už vyžádalo více než 330 tisíc obětí na životech a přinutilo několik milionů lidí opustit své domovy.