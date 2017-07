San Marino jako první přejde na síť 5G, otestuje nové technologie | E15.cz

Telecom Italia Mobile již podepsal s vládou země memorandum o porozumění týkající se modernizace stávající sítě 4G na pokročilejší testovací síť 5G v příštím roce. Telecom Italia testuje 5G také v Miláně a Turíně, ale v San Marinu má větší svobodu při experimentu, protože zde platí menší omezení pro používání radiových vln než v Itálii.

Technologický ředitel Telecom Italia Mobile Giovanni Ferigo uvedl, že experiment v San Marinu bude důležitý pro budoucnost technologie v Itálii a bude rovněž významný při práci na standardech nové sítě v Evropě. Upozornil, že Evropa byla centrem rozvoje technologie 2G, ale v případě sítě 3G ji předběhli operátoři z Dálného východu a u sítě 4G operátoři z USA.

Evropská komise loni zveřejnila akční plán 5G, ve kterém odhadla, že odvětví jako zdravotnictví, doprava, automobilový průmysl a energetika, očekávají ekonomické výhody z této technologie do roku 2025 ve výši 113 miliard eur (téměř tři biliony Kč).

Do testování sítí 5G se investuje po celém světě, mezi nejaktivnější patří Jižní Korea, Čína a USA. Náklady na výstavbu nové sítě se odhadují na 56 miliard eur a mohlo by díky tomu vzniknout 2,3 milionu pracovních míst. Některé země se již zavázaly spustit první síť 5G v roce 2019. Širší telekomunikační průmysl se však stále ještě snaží přesně definovat, co je vlastně technologie 5G, a někteří argumentují, že není zcela jasné, jak ospravedlnit miliardové investice do nové sítě.