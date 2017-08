Saúdové už zase utrácí, dostaví hotel v Mekce o desítce tisíc pokojů | E15.cz

Hodnota projektu se odhaduje na 3,5 miliardy dolarů (77,5 miliardy korun). Hotel má mít kolem 10.000 pokojů, 70 restaurací, několik heliportů a část výhradně pro saúdskou královskou rodinu.

O realizaci vládou financovaného projektu se postará jeden z největších stavebních konglomerátů v Saúdské Arábii, společnost Saudi Binladin Group. Subdodavatelé mu podle zdrojů Reuters mají předložit nabídky do poloviny září. S otevřením hotelového komplexu se pak počítá nejdříve za dva a půl roku.

Saúdskoarabská vláda se snaží diverzifikovat ekonomiku a omezit její závislost na ropném sektoru. Investice do turistiky jsou přitom jednou z možností. Při každoroční pouti totiž přichází do Mekky asi dva miliony poutníků a podle prognózy vlády se tento počet do roku 2020 zvýší na 2,5 milionu.